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Gaziantep’te baklava workshop’u

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10’uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 183 gurme ve şef, Gaziantep’te baklava imalathanelerini gezdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:08
Gaziantep’te baklava workshop’u

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden 183 gurme ve şef kentteki baklava imalathanelerini ziyaret etti. Baklavanın yapımını izleyen şefler baklava yapımı hakkında ustalardan bilgi aldı.

Baklava imalathanesini çok farklı bulduğunu belirten Nurettin Duran, "Gaziantep baklavasının muhteşem lezzetini meydana getiren detaylı çalışmayı yerinde inceliyoruz. Yerinde görmek bize de nasip oldu her şey özenli ve detaylı. Çok lezzetli ürünler çıkıyor az önce tadımlarımızı yaptık. Baklava yapımının her köşesinde her anında ayrı bir detay ve ayrı bir özen var.Bu özveriden ve çalışmadan büyük gurur duyduk emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Koçak baklavaları işletmecisi Çoşkun Koçak ise "Bu imalathanede Gaziantep baklavasını ilk gün ki değerlerle, çekirdekten yetişen ustalarımız ile yapıyoruz. Dünyada lezzet ve aroma bakımından eşi ve benzeri olmayan Gaziantep fıstığı, koyun sütünden yapılan sade yağı ile ürettiğimiz baklavayı taş fırınlarda odun ateşi ile pişirerek geçmişine sadık kalarak üretiyoruz. Şuanda imalathanemizde Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gurme ve şefleri ağırlıyoruz. Baklavamızın özelliklerini, o eşsiz lezzetinin nasıl meydana geldiğini anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çeşitli illerden gelen şef ve gurmeler baklava imalathanesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirip Gaziantep’i gezdiler.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:08
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  2. Gaziantep
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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