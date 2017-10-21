Gaziantep'te Antep fıstığı lisanslı deposuna kavuşacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığının değerinin artırılması için çalışmalar yürüten Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 80 bin metrekarelik araziye ilk etapta 10 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurmak için yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

Yeri, projesi ve finansmanı hazır olan Türkiye'deki ilk lisanslı Antep fıstığı deposu olacak tesisin temelinin gelecek aylarda atılması ve 2019 yılı içinde hizmete girmesi planlanıyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığının Gaziantep ve aynı zamanda bölge için çok önemli bir ürün olduğunu belirterek sektörün gelişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde Antep fıstığındaki duruma ilişkin kapsamlı bir analiz yaptıklarını ve buna göre adımlar attıklarını anlatan Tiryakioğlu, "Gelecek yıllarda rekoltemiz 500 bin tona kadar çıkacak ve bizim hiçbir altyapımız buna hazır değildi. Geçen sene fıstıkta rekolde 150 bin tondu, bu yıl kuraklık nedeniyle biraz düştü ama gelecek yıl 250-300 bin ton ürün bekliyoruz. Antep fıstığında yeni yetişen ağaçlar devreye girdikçe artık var yılı yok yılı ortadan kalkıyor. Rekoltede öyle keskin düşüşler yaşanmayacak." dedi.

Tiryakioğlu, yaptıkları girişimlerle Antep fıstığının TSE'sini ve lisanslı depoculuk tebliğini çıkardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Lisanslı depo kurmak için karayollarının eski arazisini aldık. Gaziantep-Nizip yolunda 80 bin metrekalik alanı olan bu yere lisanslı depomuzu yapacağız. İpekyolu Kalkınma Ajansından 14 milyon liralık hibe kredi aldık. Tüm süreçler bitti, planları imardan geçti. Şu an askıda. Paramız hazır gelecek aylarda inşallah temelini atacağız. 2 milyon avroluk TÜBİTAK'tan AB hibe projesi de aldık. Sanayicinin gelişmesi için lisanslı deponun yanına bir Antep fıstığı Ar-Ge tesisi kuracağız. 'Fıstığı nasıl işleyebiliriz, nihayi ürüne nasıl dönüştürebiliriz' diye çalışacağız. Elde ettiğimiz sonuçları da sanayicilerimizle paylaşacağız, onların kendisini geliştirmesini sağlayacağız. "