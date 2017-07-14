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Gaziantep’te anne kıza pompalı tüfekle saldırı

Gaziantep’te parkta anne ve kızı pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan ise sosyal medyadan pişman olmadığını yazdı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:35
Gaziantep’te anne kıza pompalı tüfekle saldırı

Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi’ndeki Çamlık Park’ta Orhan K., yanında bulunan pompalı tüfek ile daha önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ayşegül K. ve annesi Birgül K.’ya ateş açtı. Yaralanan Ayşegül K. ile annesi Birgül K. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşegül K., Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, annesi Birgül K. ise 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Orhan K. pompalı tüfeğini alarak, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Orhan K.’nın peşine düştü.

Öte yandan, Orhan K. olaydan yaklaşık yarım saat sonra yaptığı paylaşımında, "Yaptıklarım ve yapacaklarımdan hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:35
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  2. saldırı
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