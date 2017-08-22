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Gaziantep’te ağaçların arasında bu halde yakalandılar!

Gaziantep’te çaldıkları otomobille ağaçlık alanda gezen biri kadın 2 şahıs polislerce kovalamaca sonucu yakalandı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:29
Gaziantep’te ağaçların arasında bu halde yakalandılar!

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri ağaçlık alanda şüphelendikleri aracı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri fark eden kadın ve erkek şahıs, aracı bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan İ.K. ve Ü.A. kıskıvrak gözaltına alındı.

PLAKA ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMIŞ

Diğer yandan çalıntı 27 E 8165 plakalı aracın plakası 27 F 9155 olarak değiştirildiği tespit edilirken, daha önceden de sabıkaları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ü.A. isimli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 14:29
  1. Gaziantep
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