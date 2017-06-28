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Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:51
Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Nizip KOM Amirliği ekipleri tarafından ortak yürütülen yol uygulamasında, durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan geniş kapsamlı aramada 58 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:51
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
  3. Narkotik
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