Gaziantep’te 4 boynuzlu koyun görenleri şaşırtıyor

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Cerit Yeni Yapan kırsal Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çiloğlu’nun dört boynuzlu koyunu görenleri şaşırtıyor. Çiloğlu kendisine yüksek miktarda para teklif edilmesine rağmen koyununu satmadığını ancak Otomobil karşılığında verebileceğini söyledi.

Koyunun sahibi Abdullah Çiloğlu, "Dört boynuzlu koyunum doğduğunda çok şükrettik. Allah'ın bize takdiriydi. Bunun için bu koyun bizim için çok değerlidir. Koyunumu satmayı düşünmüyorum. Satarsam da ancak otomobil verseler veririm. Çünkü ender görülen bir koyundur. 90 tane hayvanımız vardı hepsini sattım bir tek bu kaldı. Onu da isteyen çok oldu, ancak ben satmadım. Satarsam yüksek bir fiyata satarım otomobil verseler ancak veririm” dedi.