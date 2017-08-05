Gaziantep’te 36 kilogram esrar ele geçirildi
Gaiznatep'in İslahiye ilçesinde yapılan operasyonda, bir otoparkta 3 gündür park halinde olan araçtan 36 kilogram toz esrar çıktı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki bir otelin önünde 3 gündür park halinde bulunan otomobilde, şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine zulalanmış paketler halinde 36 kilogram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.S (27) ile yanındaki B.S.A. (22) ve N.S.A. (24) gözaltına alındı.