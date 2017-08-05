Gaziantep’te 36 kilogram esrar ele geçirildi

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki bir otelin önünde 3 gündür park halinde bulunan otomobilde, şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine zulalanmış paketler halinde 36 kilogram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.S (27) ile yanındaki B.S.A. (22) ve N.S.A. (24) gözaltına alındı.