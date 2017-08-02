Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Vali Ali Yerlikaya, Akkent Spor Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bisikletler karne haftasına yetiştirilemediği için dağıtımı bugün yaptıklarını söyledi.

Bisikletlerin, Sağlık Bakanlığının fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla başlattığı proje kapsamında dağıtıldığını belirten Yerlikaya, "Yaşadığımız dönemde maalesef çocuklarımızın obeziteyle ilgili bazı sıkıntıları var. Bunu gidermemiz lazım. Bakanlık 'Siz çocuklarımıza bisiklet yolu yapın. Yaptığınız bisiklet yolu kadar biz de size bisiklet vereceğiz.' dedi. Bizler de yolu yaptık. Bu kapsamında belediyemiz 3 bin 500 bisiklet aldı" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da amaçlarının çocukları sporla tanıştırmak olduğunu dile getirdi.

Bisikletleri, yaptıkları bisiklet yollarına karşılık aldıklarını ifade eden Tahmazoğlu, başarılı öğrencilere bu bisikletleri hediye edebilmek için bir yıldan bu yana uğraştıklarını anlattı.

Öğrencilerden Fadime Özkaya ise derslerine çok çalışarak başarı belgesi kazandığını belirterek, "Çok mutluyum. Böyle ödüller bizi daha çok teşvik ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya ile Belediye Başkanı Tahmazoğlu, öğrencilerle birlikte bisiklet kullandı.