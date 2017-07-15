Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri için yürüyüş

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi yıl dönümünde 249 şehidin fotoğraflı yeleklerini giyen Memur-Sen üyeleri, Kırkayak parkından Balıklı Parkına kadar yürüdü. Yaklaşık bin kişilik grubun katıldığı yürüyüşün ardından 15 Temmuz gecesi şehitlerin isimleri tek tek okunarak, yoklama alındı. Daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda konuşan Gaziantep Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının ve akabinde yaşanan şanlı direnişin Türk ve İslam alemindeki sosyo politik önemini değerlendirdi. Fetullahçı terör örgütü bu millete boyun eğdirmeye yönetime el koymaya yeltendiğini 15 Temmuz’u bir işgal girişimi olarak değerlendirdiklerini belirten Gök, “4 bine yakın silah ve çeşitleri araç gereçler bu millete karşı kullanıldı. Yani milletin silahını millette karşı kullandılar” dedi.Artık darbelerle millete baş eğdirme devri 15 Temmuzla birliktekapandığını vurgulayan Gök, "FETÖ’nün darbecilerine sahip çıkan, kucak açan ülkelere de buradan sesleniyoruz, Bu milleti PKK ile DAİŞ ile yıkamadınız FETÖ’ile de yıkamayacaksınız. Artık 15 Temmuz dost ve düşmana göstermiştir ki, bu ülke vatanı ve milleti için, dini, imanı ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan şehadete koşacak milyonlarca vatan sevdalısının yaşadığı bir ülkedir. Ve ne terör örgütlerine ne de onların tasmalarını elinde tutan siyonist, emperyalist şer odaklarına asla teslim olmayacaktır. Üst Aklın yeni tezgahlarına akıl ve iman ile karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

Türk bayraklarıyla donatılan kortej güzergahında, bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden bayrak sallayarak ve alkışlayarak yürüyüşe destek verdi.