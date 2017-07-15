Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri için yürüyüş

Gaziantep’te Memur-Sen tarafından şehitler kortej yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:39
Gaziantep’te 15 Temmuz şehitleri için yürüyüş

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi yıl dönümünde 249 şehidin fotoğraflı yeleklerini giyen Memur-Sen üyeleri, Kırkayak parkından Balıklı Parkına kadar yürüdü. Yaklaşık bin kişilik grubun katıldığı yürüyüşün ardından 15 Temmuz gecesi şehitlerin isimleri tek tek okunarak, yoklama alındı. Daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda konuşan Gaziantep Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının ve akabinde yaşanan şanlı direnişin Türk ve İslam alemindeki sosyo politik önemini değerlendirdi. Fetullahçı terör örgütü bu millete boyun eğdirmeye yönetime el koymaya yeltendiğini 15 Temmuz’u bir işgal girişimi olarak değerlendirdiklerini belirten Gök, “4 bine yakın silah ve çeşitleri araç gereçler bu millete karşı kullanıldı. Yani milletin silahını millette karşı kullandılar” dedi.Artık darbelerle millete baş eğdirme devri 15 Temmuzla birliktekapandığını vurgulayan Gök, "FETÖ’nün darbecilerine sahip çıkan, kucak açan ülkelere de buradan sesleniyoruz, Bu milleti PKK ile DAİŞ ile yıkamadınız FETÖ’ile de yıkamayacaksınız. Artık 15 Temmuz dost ve düşmana göstermiştir ki, bu ülke vatanı ve milleti için, dini, imanı ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan şehadete koşacak milyonlarca vatan sevdalısının yaşadığı bir ülkedir. Ve ne terör örgütlerine ne de onların tasmalarını elinde tutan siyonist, emperyalist şer odaklarına asla teslim olmayacaktır. Üst Aklın yeni tezgahlarına akıl ve iman ile karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

Türk bayraklarıyla donatılan kortej güzergahında, bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden bayrak sallayarak ve alkışlayarak yürüyüşe destek verdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:39
  1. PKK
  2. Gaziantep
  3. Mem
  4. Kırka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "15 Temmuz’un ruhunu daima diri tutacağız"
    1. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    2. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    3. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    4. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    5. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    6. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    7. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    8. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    9. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    10. 15 Temmuz konulu karikatür..
    11. Droneler vatan için uçtu
    12. Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın..
    13. İHA’nın ‘15 Temmuz Destanı’ fotoğraf..
    14. Bağdat Caddesi’nde darbeye sevinenler..
    15. Mecliste dağıtıldı! Vekiller merakla..
    16. İşte 15 Temmuz şehitlerimiz
    17. Bu devirde, hem de kadın şehit, öyle mi?
    18. Van 15 Temmuz’a hazır
    19. “Bir millet doğru bir liderin arkasına..
    20. Alaçatı’nın yeni mekanına Pascal..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı