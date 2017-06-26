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Gaziantep'te 10 kişinin bulunduğu otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin doluştuğu otomobilde yer olmadığı için bagajda seyahat eden genç, görenleri korkuttu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:30
Gaziantep'te 10 kişinin bulunduğu otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

İslahiye- Hassa Karayolu'nda öğle saatlerinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 27 HH 022 plakalı Otomobil dikkat çekti. İçinde aralarında çocukların da bulunduğu 10'a yakın kişi olan  otomobilin açık bagajında da bir gencin yolculuk yaptığını görenler, gözlerine inanamadı. Ön bölümünde bile çocukların bulunduğu, içerisi tıklım tıklım olan otomobilin bagajında bidon ve pusetle birlikte kapartaya oturur halde yolculuk yapan genç, zaman zaman düşme tehlikesi geçirdi. Çevredeki sürücülerin gözlerine inanamadığı ve korkulu anların yaşanmasına yol açan otomobil, tehlikeye rağmen ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:30
  1. gaziantep
  2. tehlikeli yolculuk
  3. Otomobil
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