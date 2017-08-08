Gaziantepspor'un yeni başkanı belli oldu!

Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından yönetim kurulu Özpineci'yi ortak kararla başkanlığa getirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim kurulumuz Mutlu Özpineci başkanlığında, başta teknik direktör olmak üzere transfer çalışmalarına ivedilikle başlamış olup, kırmızı-siyahlı takımımız 13 Ağustos pazar günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında sahada olacaktır."