Gaziantepspor'da olağanüstü genel kurulu ileriki zamana ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, olağanüstü genel kurul ertelendi.

Gaziantep Kalyon Arena'daki kongreye, başkan adayları Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci ile bazı delegeler katıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 6 Ağustos'ta yapılacak.

Özpineci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'un sahipsiz kalmaması için adaylığını açıkladığını söyledi.

Her iki adayın da niyetinin aynı olduğunu aktaran Özpineci, "Taraftarın birleşmesiyle ilgili kararı konuşuruz. Öyle bir gereklilik olursa bizim açımızdan sorun değil. Bizim amacımız kongreyi Gaziantep'e yakışır bir şekilde yapmaktı. Bugün çoğunluğu sağlayamasak bile Gaziantepspor'a nasıl sahip çıkıldığını göstermiş olduk. Bu durum Gaziantepspor'un yönünü değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Hasan Şahin ise oyuncuların satılmasına tepki göstererek, "Oyuncuların satılması, yapılan en büyük komplolardan birisidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Gaziantep için bir saat değil, bir dakika bile çok önemlidir." diye konuştu.

Öte yandan, kongrede taraftarlar ile mevcut yönetim arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Gerginlik, yöneticilerin salondan ayrılmasıyla sona erdi.