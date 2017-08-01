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Gaziantepspor tesislerinin elektriği kesildi

Gaziantepspor'un geçmiş dönem borcundan dolayı kulüp tesislerinin elektriği kesildi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:03
Gaziantepspor tesislerinin elektriği kesildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un geçmiş dönem borcundan dolayı kulüp tesislerinin elektriği kesildi.

Alınan bilgiye göre, futbolcuların antrenman yaptığı sırada Celal Doğan Tesisleri'ne gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, kulübün borcundan dolayı tesislerin elektriğini kesti.

Antrenmanı yarıda kalan futbolcular tesislerden ayrıldı. Özel güvenlik görevlileri ve kulüp çalışanlarının tesislerin bahçesinde ışıldak eşliğinde oturdukları gözlendi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:03
  1. Gaziantep
  2. TFF
  3. Celal Doğan
  4. Gaziantepspor
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