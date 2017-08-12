Gaziantepspor şehit isimlerini formalarında taşıyacaklar!

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin, 2017-2018 sezonunda, yeni hazırlanan ve üzerinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen 6 bin 317 kişinin adının yazılı olduğu kırmızı-siyahlı formayı kullanacağı belirtildi.

Gaziantep temsilcisi ayrıca, maçlarda, üzerinde şehrin silüetinin bulunduğu beyaz formayı da giyecek.