Gaziantepspor Eskişehirspor'u farklı geçti

Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Gaziantepspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti.

Gaziantepspor Eskişehirspor'u farklı geçti
Eklenme: 08 Ocak 2017, 22:06
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Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri 20, 31, 45 ve 70. dakikalarda Cezayirli oyuncu Nabil Ghilas ile 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yeni transferler Sefa Yılmaz ve Marquinhos Pedrosa'ya ilk 11'de görev verdi. 
Karşılaşmayı Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da izledi.

 
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