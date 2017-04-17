Gaziantepspor 3 puana kilitlendi

Kırmızı siyahlı takım, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde Celal Doğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Bülent Uygun, her maçın final değerinde olduğunu ifade etti. Kalan tüm maçlara iyi hazırlanıp, puanlar alarak ligde kalmayı hedeflediklerini dile getiren Uygun, şöyle dedi:

"Bütün maçlar şu anda bizim için final maçı niteliğinde. Her maçı kazanmak zorundayız. Belli inişler çıkışlar sergiliyoruz. Bu genel anlamda takımımızdaki yapısı itibariyle bu sorunları aşmakta açıkçası çok zorluk çekiyoruz. Özellikle kendi evimizde bunu defalarca yaşadık. Geldiğim günden bu yana baktığımız da Adana galibiyeti akabinde Başakşehir beraberliği dönüşünde son dakika da kaçan Fenerbahçe beraberliği ve gidiyoruz Bursa’da bir hakem faciası akabinde içerde kaybettiğimiz Kasımpaşa maçı var. Sonra tekrar ayağa kalkıyoruz. Gidiyoruz Kayseri’de Kayseri’yi yeniyoruz. Ankara’da Osmanlıspor’u yeniyoruz. Dönüyoruz geliyoruz bizim için final maçı ki oradan en az 4 puanla çıksak ki, 6 puanla çıktığımız da düşme potasının üzerinden çıkmış olup takım olarak camia olarak inanılmaz keyifli bir pozisyona gelmiş olacaktık. Maalesef istediğimiz futbolu da gerek oluşan diğer etkenlerle birlikte yaşadığımız sendrom sıkıntılar problemler bizim oradan galibiyetle ayrılmamızı engelledi. Ama şimdi ben tekrar futbolcu kardeşlerime ayağa kaldırmak için kendilerine bazı görevler verdim. Bunlardan birisi de Konya maçı. Çünkü bizim dört tane kritik maçımız var. Bunlar Konya ile deplasmanda oynadıktan sonra Karabük ile içerde Akhisar ile deplasmanda ve son olarak Galatasaray ile evimizde maçımız var. Bunları iyi değerlendirip istediğimiz sonuçları almamız gerekiyor. Bu puanlardan sonra takım halinde tekrar ayağa kalkmış olacağız. Ben inanıyorum buraya geldiğim günden beri de bunu söylüyorum. 11 puanlık fark belki 5 puana kadar düşmüş durum da ama 2 maçlık avantajımızı yitirdik. Şimdi daha çok arzuya, coşkuya ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Bunu başarmak içinde Konya deplasmanı maçında iyi bir takıma karşı çok zor bir deplasmanda puan yada puanlarla alarak dönüp tekrar bunu başaracağımıza herkese göstermek istiyoruz."