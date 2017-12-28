Gaziantep Valiliğinden pompalı tüfek dehşeti açıklaması

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz Hacıbaba Mahallesi Farabi Caddesi 2 nolu Sokak’ta Nezihe Osman Atay Ortaokulu’na 100-150 metre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde Şüpheli K.Ö. tarafından pompalı tüfekle yere doğru ateş edilmesiyle etrafa dağılan saçmalardan H.H., Z.C., H.C., E.Ö., H.Ö. ve R.Ö. adlı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, olayın şüphelisi K.Ö’nün yakalanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirterek, "okul bahçesinde pompalı dehşet ve okula saldırı" gibi ifadelerin doğru olmadığı duyuruldu.

