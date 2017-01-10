Gaziantep saldırısı için şok açıklamalar: ABD gizli servisinin…

Gaziantep Emniyeti’ne yönelik saldırının ardından AK Parti Gaziantep milletvekilleri Şamil Tayyar canlı yayında şunları söyledi:

Bomba yüklü bir araç şüphesiyle operasyonlar sürüyor.

Gaziantep bölgenin en fazla risk taşıyan şehirlerinden birisi. Ama buna rağmen ben emniyetin burada insan üstü bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Gaziantep, Fırat Kalkanı operasyonunun yürütüldüğü bir yer.

Düne kadar DEAŞ'a komşuluk yapan bir şehirdi. DEAŞ teröristlerini Türkiye'ye sokabiliyordu. İstihbarat örgütlerinin cirit attığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu kadar karanlık kirli elin olduğu şehirde verilen mücadelenin insanüstü olduğunu düşünüyorum.

Bunun ismini ben ifade etmek istiyorum. Amerikan gizli servisinin de özel olarak çalıştığı şehirlerden birisidir Gaziantep.

Bunca terör teşebbüsüne rağmen Gaziantep halkının da bu kuşatma karşısında kenara çekilmediğini ve gündelik hayata devam ettiğini görüyoruz. Bir tarafta güvenlik kuvvetleri, diğer taraftan da destek veren bir halk var.

Emniyetin bir ana caddeye, bir de arka bölümü var. Şimdi o bölüm uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Beton bariyerler, kamera sistemiyle yakın takip. Ve oraya trafiği sağlayan her temel noktada da özel birimler var. Bu kısa vadede alınan tedbirler.

Asıl tedbir, emniyet müdürlüğünün ayrı bir yere taşınmasıdır. Yer tahsisi yapıldı, daha korunaklı bir merkez olacak. Ama bu zaman alacak bir işlem. Kalabalığın yoğun olduğu bir yerde emniyet binasının ciddi risk altında olduğunu düşünüyoruz.

Dört tarafı ada olan bir yer. Dolayısıyla teröristlerin kalabalıkların arasına karışarak kolayca eylem planlayabileceği bir alan. Yüzlerce insanın geçtiği bir güzergahtan bahsediyoruz.

AHMET UZAR – AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ:

Gaziantep’e geçmiş olsun, ülkemize geçmiş olsun. Gerçekten bu tür hain hadiseler bizleri, vatandaşlarımızı üzüyor. Biz Meclis çalışmalarından beri Ankara’dayız. İki teröristten bahsediliyor, birisi öldürüldü. Bir polisimiz yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Biz Gaziantep emniyet teşkilatımızla övünüyoruz.

Sınıra yakın bir il olmamızdan dolayı da çeşitli yasa dışı geçişlerin, bazı üstlenmelerin yapıldığı bir şehir durumundayız. Ama Gaziantep emniyetimiz, bir çok hadiseyi hadise meydana gelmeden çözen bir gelişim gösterdi. Çok hadiseyi kaynağında, doğru istihbaratlarla menfur bir saldırıya dönmeden bertaraf ettik. Biz polisimize güveniyoruz, emniyetimize güveniyoruz.

Ben o ikinci teröristin de en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Belki panik anında kaçmış olabilir. Tekrar şehrimize geçmiş olsun diyorum.