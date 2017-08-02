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Gaziantep polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 315kök kenevir bitkisi, 5 bin 500 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ve bin 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
Gaziantep polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep genelinde, uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Sokak Satıcılarının ve Gaziantep’ten batı illerine sevkiyatı yapılan uyuşturucunun tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda, Narkotimlerce 3 ayrı adreseYapılan operasyonda, 315kök kenevir bitkisi, 5 bin 500 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ve bin 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bir bilginin değerlendirilmesi sonucu, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda Narkotik Detektör KöpeğiBADİmarifetiyle yapılan aramalarda toplamda boyları yaklaşık olarak 50 cm ile 200 cm arasında olan 315 adet kök kenevir bitkisi, 5 bin 500 gram ağırlığında kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, bin 500 gram ağırlığında esrar maddesi ve 4.5 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ö,, M.H.Ö,, N.Ö isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak "suçundan yasal işlemler devam etmektedir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:24
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
  3. Narkotik
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