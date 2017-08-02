Gaziantep lahmacunu tescilleniyor

Türk Patent ve Marka Kurumu, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 10. sayısında coğrafi işaret tescil başvuruları kabul edilen ürünler ve şehirlerini yayımladı. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütülen ‘Antep Lahmacunu’, yayımlanan bültende Gaziantep adına coğrafi işaret almak için askı sürecine çıkarılan ürünler arasında yer aldı. Antep lahmacunu üç ay askıda bekleme sürecinin ardından Gaziantep’in tescilli ürünleri arasındaki yerini alacak.

Antep lahmacununun coğrafi işretle tescil edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, “Gaziantep mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinin başında gelen lahmacun için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yaklaşık bir yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Geleneksel yemeğimizin yapımında kullanılan ürünler ve geleneksel hazırlanış şekli ayırt edici özellikler olarak titiz çalışmalar sonucunda belirlendi. Üç aylık bir bekleme sürecinin ardından Antep lahmacununun Gaziantep adına tescil edilmesini bekliyoruz. Son bir ay içerisinde Fıstık Ezmesi ve Antep Firiğinin ardından Antep Lahmacunun da şehrimiz adına coğrafi işaretle tescillenecek olmasındanbüyük mutluluk duyuyoruz ”dedi.

‘Lezzet Cenneti’ olarak bilinen Gaziantep’in, UNESCO ’fark oluşturan Şehirler Ağına girerek Türkiye adına önemli bir misyonu üstlendiğini anımsatan Bayram, “Geleneksel yemeklerimizin coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınması, hem mutfak kültürümüzün gelecek nesillere taşınmasına hem de dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Bayram,ayrıca eşsiz tarihi mirasıyla, zengin mutfak kültürünü bir arada sunmayı başaran Gaziantep’in, yakın zamanda gastronomi turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olacağını da sözlerine ekledi.