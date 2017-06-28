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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni arefe ve Ramazan Bayramı’nın 3 gününde gezen 38 bin 800 kişi kentte turizme büyük katkı sağladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:16
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. Arefe günü ile bayram boyunca 38 bin 800 ziyaretçiyle Gaziantep’in en çok ziyaretçi alan yeri oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğunun devam ettiğini belirterek, “Özellikle çevre illerimizden ziyaretçilerimiz geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’dan da ziyaretçi alıyoruz. Bayramdaki ziyaretçilerimizin sayısı 38 bin 800 kişiye ulaştı. Yoğunluğumuz hala devam ediyor” dedi.

Hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar ise burayı çok beğendiklerini, bayram tatilini gezerek değerlendirmek istediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:16
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Bursa
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  6. Ankara
  7. İzmir
  8. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  9. Ramazan Bayramı
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