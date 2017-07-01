Gaziantep emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 12 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri inceleme sonucunda, 12 ayrı iş yerinden hırsızlık, 2 adet ikametten hırsızlık, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet kurumdan hırsızlık, 1 adet otodan hırsızlık ve 1 adet oto hırsızlığı olmak üzere toplam 20 adet hırsızlık olayı aydınlattı.

Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen ve görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 6’sı çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, şüpheli şahısların hırsızlık olaylarında kullandıkları 4 adet otoya da el konuldu.