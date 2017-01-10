Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışma nedeniyle emniyet binasına, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu takviye ekipler sevk edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerle polis arasında yaşanan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir polis de yaralandığı ileri sürüldü.
Saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Görgü tanığı Sabri Genç, "Çatışma bir dakika devam etti. Uzun namlulu silahlarla saldırı girişiminde bulunuldu. Biz içerideydik ve hemen yere yattık. Dışarıyı hiçbir şekilde göremiyoruz. Binanın ön caddesinde saldırı gerçekleşti. Bir teröristin öldürüldüğü, bir teröristin de yakalandığı söylendi" dedi.