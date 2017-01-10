Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu.

Eklenme: 10 Ocak 2017, 15:32
Bu haber 6.951 kez okundu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde emniyet güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışma nedeniyle emniyet binasına, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu takviye ekipler sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerle polis arasında yaşanan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir polis de yaralandığı ileri sürüldü.

Saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Görgü tanığı Sabri Genç, "Çatışma bir dakika devam etti. Uzun namlulu silahlarla saldırı girişiminde bulunuldu. Biz içerideydik ve hemen yere yattık. Dışarıyı hiçbir şekilde göremiyoruz. Binanın ön caddesinde saldırı gerçekleşti. Bir teröristin öldürüldüğü, bir teröristin de yakalandığı söylendi" dedi.

 
EtiketlerGaziantepGAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.