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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin kürsüde gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annesi Perihan Kıymık'ın kendisini okutmak için yöresel elişi yaptığını anlatırken, kürsüde gözyaşlarına boğuldu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:35
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin kürsüde gözyaşlarına boğuldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim alıp 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerle yemekte buluştu.

Yemekte konuşan Fatma Şahin, çalışmalarında insanı ön planda tuttuklarını belirterek, şöyle dedi:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin' desturu her zaman yol haritamız oldu. Eğitimde, sağlıkta, adalette 'Önce insan' dedik. O güzel çatının her birini ilmek ilmek dokuduk.  Anayasamızda, 'Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' der. Ama sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde görmeye başladık. Bunun için daha fazla yaşama dokunmak bizim boynumuzun borcudur. Siyasete girdiğim günden beri bu duyguyu asla kaybetmedim. Hepimizin bir hikayesi var, yanımda oturan Tıp Fakültesini kazanan evladımızın nasıl bir başarı hikayesi varsa, onun ailesinin şehrimizin ve ülkemizin de bir başarı hikayesi var. Kendi hayatıma baktığım zaman rahmetle andığım annem beni okutmak için Antep işi işleyerek beni bu günlere getirdiğini hiç unutmadım."

Annesi Perihan Şahin'in, kendisini okutmak için yöresel elişi yaptığını anlattığı bölümde boğazı düğümlenip konuşamayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin peçete uzatıp su verdiği Şahin, bir süre gözyaşı döktükten sonra konuşmasına devam etti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:35
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