Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı'dır

Şahin mesajında, bir yıl önce bugün Türkiye’nin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek; milletin onlara emaneti olan silahlarını fütursuzca yine millete doğrultabilecek kadar gözü dönmüş alçaklara en güzel cevabı verdiğini söyledi.

15 Temmuz 2016’da ülkemizde ikinci bir Kurtuluş Savaşı yaşandığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

“Ne acı ki, bu sefer savaş içimizden biri gibi görünen ama birilerinin talimatlarıyla hareket eden birer kukladan ibaret olan hainlere karşı verilmiştir. Allah'ımıza bin şükür ki; Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen bu terör örgütü mensupları, basiretli ve cesur milletimizin memleket kadar büyük tokadını yediler. Ülkemizin geleceğine, cumhuriyetimize, demokrasimize kast eden alçaklar bir kez daha anlamışlardır ki; bu bayrak inmez bu ezan dinmez...Ne mutlu bize ki; yıllar önce Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna, istiklal uğruna ölüme gözü kapalı koşan kahramanlarımızın torunları, bugün onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ dizelerini hatırlayarak gövdesini tanklara siper etmiş ve ülkesini bir kez daha kurtarmıştır.“

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesinin hesaplarının boşa çıktığını ifade eden Şahin, “Ne Türkiye herhangi bir ülkedir ne de bu millet sıradan bir millettir. Tarihini kendi kanıyla yazan bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünya bir kez daha öğrenmiş oldu.” İfadelerini kullandı.

“Gaziantep şehit olur, gazi olur ancak esir olmaz” sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan Gazianteplilere de teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’ların bir daha yaşanmaması duasıyla, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı genci, çocuğu engellisi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun.”