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Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Gazi Üniversitesi’ne düzenlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına allındı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:21
Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başlamıştır.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:21
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. Gazi Üniversitesi

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