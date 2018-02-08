Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başlamıştır.