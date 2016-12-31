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Gazi torunları nöbeti devraldı!

Çanakkale ve Kıbrıs savaşlarında dedeleri gazi olan, istiklal madalyası sahibi Abdullah Gümüş'ün torunu Saffet Gümüş ile Cemalettin Kaymak, giydikleri asker kıyafetiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında nöbet tutmaya başladı.

Gazi torunları nöbeti devraldı!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 16:50
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Saffet Gümüş: 15'lilerin torunları olarak Çanakkale ruhuyla buradayız. 

Nöbeti, dedesinin istiklal madalyasını elinde tutarak yapan Saffet Gümüş, "Dedem Çanakkale Savaşını anlatırken, sürekli duygulanıp ağlardı. Bizde 15'lilerin torunları olarak Çanakkale ruhuyla buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine yapmış olduğu, 'seferberlik' çağrısı çok önemlidir. Biz de o seferberlikten sonra Şehitler Tepesi'nde sürekli olarak nöbet tuttuk. Bugün ki nöbetimizi de 15 Temmuz şehitlerinin anısına arkadaşımla burada tutmaya karar verdik. 2016 yılı Türkiye'ye kara bir yıl oldu. 2017 yılının Türkiye'si daha iyi olacak, Türkiye'ye saldıran tüm o güçler, bölmek isteyen emperyalistler bunu başaramayacaklar, Türkiye bir olacak" diye konuştu.

Cemalettin Kaymak: 2016 yılını gerçekten çok şehit vererek, kötü bitirdik.

Dedesi Kıbrıs gazisi olan Cemalettin Kaymak ise "Beşiktaş'taki patlamadan sonra Cumhurbaşkanımız Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayın demişti. O zamandan beri nöbetteyiz, bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde burada şehit olan şehitlerimizin anısına, 2 saat boyunca Saffet Gümüş ile birlikte şehitlerimizin anısına nöbet tutacağız. 2016 yılını gerçekten çok şehit vererek, kötü bitirdik. Üzüldük ve zaten biz millet olarak hiç sevinmedik. 2017 yılında inşallah bunların olmamasını umut ediyoruz. Herkesin yeni yılı hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ilgiyle karşıladı

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası çıkışında nöbet tutan 2 arkadaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

 
EtiketlerÇanakkaleKıbrıs15 Temmuz Şehitler KöprüsüSaffet GümüşRecep Tayyip ErdoğanTÜRKİYEBEŞİKTAŞ
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