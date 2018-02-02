Gazi camide Cuma namazı heyecanı
Zeytin Dalı Harekâtı’nın beşinci gününde akşam namazı esnasında PKK/PYD’nin roketli saldırı nedeniyle 1’i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı Kilis’teki Çalık Camii’ndeki tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor.02 Şubat 2018 Cuma 03:09
Kilis Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından cami içerisinde ve çevresinde başlatılan taş ve moloz yığını temizleme çalışmaları sürüyor. Kilis Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda saldırı sonrası ilk kez cuma namazı cami önünde kılınacak. Kilisliler, teröristlere inat cuma namazı için caminin önüne gideceklerini dile getirdiler.