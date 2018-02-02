Gazi camide Cuma namazı heyecanı

Kilis Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından cami içerisinde ve çevresinde başlatılan taş ve moloz yığını temizleme çalışmaları sürüyor. Kilis Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda saldırı sonrası ilk kez cuma namazı cami önünde kılınacak. Kilisliler, teröristlere inat cuma namazı için caminin önüne gideceklerini dile getirdiler.