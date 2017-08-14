Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım, istediğinizi sorun!'

ABD'de Irkçılık giderek yükselen bir sorun olmaya devam ederken, Müslümanlardan gelen güzel haberler yüzleri gülümsetiyor. California Eyaleti'nin Fremont kentinde yaşayan Moina Shaiq adlı Müslüman kadın, kendi arkadaşlarının bile Müslümanlara ve İslamiyet'e karşı duyduğu ön yargıya rağmen, kendisine soru sormaktan çekindiklerini fark etti. Bu durumun önüne geçmek isteyen Shaiq, yerel bir gazeteye verdiği ilan ile dikkatleri üzerine çekti.

Medyada Müslümanlara karşı başlatılan karalama kampanyası, diğer din mensuplarının İslam'a dair herşeyden korkmasına neden oluyor. Shaiq'e göre bu durum yıllardır tanıdığı arkadaşlarını bile etkiledi ve arkadaşları ondan korkarak İslamiyete dair meraklarını kaybetti.

Bu durum Shaiq'i bir hayli üzdü. Shaiq, duruma kayıtsız kalamayarak yerel bir gazeteye "İslam ile Terörizm bağdaşır mı? İslamiyet Kadınları baskılar mı? Müslüman'a sorun" başlıklarıyla ilanlar vermeye başladı.

Associated Press'in haberine göre Shaiq küçük bir stand kurarak 'Müslüman'a sorun' etkinliğine başlamış durumda. İlk günler 100'ü bile bulmayan ziyaretçi sayısı, son günlerde çevre şehirlerden gelenler ile birlikte artmış durumda.