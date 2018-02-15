Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''

New York Times Company’nin CEO’su Thompson, ''Dijital yayında, kağıt baskıda hiç olmadığı kadar büyüme potansiyeline sahibiz'' dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:04
''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''

New York Times gazetesinin da sahibi olan Mark Thompson, New York Times’ın kağıt baskısının 10 yıl ömrü kaldığını söyledi.

Thompson, ‘’Kağıt baskıyı sürdürmenin artık ekonomik olmadığı bir noktaya erişeceğiz’’ diye konuştu.

Kağıt baskı satışındaki düşüşe rağmen New York Times gazetesinin yıllık toplam geliri 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 484 milyon dolara ulaştı.

New York Times gazetesi, dünyada, ‘sadece dijital’ abone sayısı 1 milyonu geçen ilk gazete olmuştu.

Thompson, ‘’Ancak dijital yayınla ilgili nüans şu ki, dijital yayında, kağıt baskıda hiç olmadığı kadar büyüme potansiyeline sahibiz." dedi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:04
  1. New York Times
  2. Mark Thompson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    1. PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    2. Başbakan Yıldırım konuşurken YPG..
    3. Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi
    4. İtalya'nın dev kulüpleri..
    5. Hamit Altıntop'tan flaş açıklama!..
    6. Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı'..
    7. Aliyev’den çok önemli Türkiye..
    8. İşte cehenneme girmesi haram olan kimse
    9. Tillerson kabulü sırasında terör..
    10. Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada..
    11. ''İstanbul’da yaşamak isterdim''
    12. ''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''
    13. ABD: PKK'yı onlara karşı..
    14. Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı..
    16. Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı..
    17. Şehid Metin Yüksel unutulmadı
    18. Yıldırım ile Merkel'den ortak basın..
    19. Başsavcılıktan tek tip kıyafet..
    20. Sosyal medya teröristlerine baskın!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…