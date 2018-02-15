''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''

New York Times gazetesinin da sahibi olan Mark Thompson, New York Times’ın kağıt baskısının 10 yıl ömrü kaldığını söyledi.

Thompson, ‘’Kağıt baskıyı sürdürmenin artık ekonomik olmadığı bir noktaya erişeceğiz’’ diye konuştu.

Kağıt baskı satışındaki düşüşe rağmen New York Times gazetesinin yıllık toplam geliri 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 484 milyon dolara ulaştı.

New York Times gazetesi, dünyada, ‘sadece dijital’ abone sayısı 1 milyonu geçen ilk gazete olmuştu.

Thompson, ‘’Ancak dijital yayınla ilgili nüans şu ki, dijital yayında, kağıt baskıda hiç olmadığı kadar büyüme potansiyeline sahibiz." dedi.