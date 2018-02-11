Gazetecilere 'düğüne gidiyoruz' demişti, şehit oldu

Şehit Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın(23) acı haberi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan’a askeri yetkililer tarafından verildi.

"ÇOCUKLAR BİZİM DEĞİL DEVLETİNDİR"

Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu.

"DÜĞÜNE GİDİYORUZ" DEMİŞTİ

2’si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan’ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan’dan gelerek Afrin Operasyonu’na katıldığı belirtildi. Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere "Düğüne gidiyoruz biz." demişti.