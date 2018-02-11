Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gazetecilere 'Düğüne gidiyoruz' demişti..

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde 11 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizden her birinden geriye kalan hikayeler ise yürekleri parçaladı. İşte onlardan biri...

11 Şubat 2018 Pazar 10:40
Gazetecilere 'Düğüne gidiyoruz' demişti..

Afrin kırsalında, PKK/ PYD'li büyük bir grup terörist, TSK'nın temizlediği bölgeye sızmak istedi. Teröristler sabaha karşı Raco kırsalında bulunan ve alanın en stratejik yeri olan 1027 rakımlı tepe ve yakınlarındaki Ömeruşağı Köyü'ne saldırdı. Hemen karşılık veren askerler, kısa sürede köyde yeniden hâkimiyeti sağladı.

Ancak sarp bir bölge olan ve daha önce de sızma girişimleri yaşanan tepedeki çatışmalar geç saatlere kadar sürdü. ATAK helikopterinin de düştüğü bölgede 9 komando şehit oldu, 11'i yaralandı. TSK'dan yapılan ilk açıklamada, "3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

 En az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. İkinci açıklamada ise 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ardından üçüncü açıklama geldi. 4 askerin daha şehit düştüğü, 2'sinin yaralandığı, 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 

'DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DEMİŞTİ

Çatışmalarda şehit düşenlerden biri de Adıyamanlı Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (23) oldu. Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ve bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan'a verildi.

Adıyaman'da toprağa verilecek olan Sarıaslan, bölgeye giderken gazetecilere "Düğüne gidiyoruz" demişti.

 

 

 

.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:40
  1. Afrin şehitleri
  2. Düğüne gidiyoruz
  3. Afrin harekatı
  4. Zeytin Dalı harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşırtıcı rakam... Cep telefonuna tam iki havaalimanı parası ödedik
    1. Şaşırtıcı rakam... Cep telefonuna tam..
    2. Müzelerde ocak ayında ziyaretçi..
    3. Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin..
    4. "Beni de götürseler oğlumun kaldığı..
    5. Rusya ABD'ye resti çekti! 'Devam..
    6. TBMM Araştırma Komisyonu Türkiye'den..
    7. Jandarmanın yeni gözlüğü: Takbul
    8. Türkler başlattı, Hollanda'da ilgi..
    9. Atatürk Havalimanı ABD nüfusunu solladı
    10. Sosyal medya devi 'beğenmeme' özelliği..
    11. Bakan Tüfenkci'den Türkiye çağrısı
    12. Yunanistan kaçmak üzereyken enselendi
    13. General Mobile yeni akıllı telefonu GM..
    14. YPG ve Esed resmen itiraf etti!..
    15. Akıl almaz ihmal...Uçağın acil çıkış..
    16. CHP'den komik seçim tahmini: En az..
    17. MWC 2018'de Asus da sahnede olacak
    18. Apple'den HomePod kullanıcılarını..
    19. Tek nefeste 50 bin hücre ölüyor
    20. Bakan: '15 Temmuz'da TSK silahları..
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’