Afrin kırsalında, PKK/ PYD'li büyük bir grup terörist, TSK'nın temizlediği bölgeye sızmak istedi. Teröristler sabaha karşı Raco kırsalında bulunan ve alanın en stratejik yeri olan 1027 rakımlı tepe ve yakınlarındaki Ömeruşağı Köyü'ne saldırdı. Hemen karşılık veren askerler, kısa sürede köyde yeniden hâkimiyeti sağladı.

Ancak sarp bir bölge olan ve daha önce de sızma girişimleri yaşanan tepedeki çatışmalar geç saatlere kadar sürdü. ATAK helikopterinin de düştüğü bölgede 9 komando şehit oldu, 11'i yaralandı. TSK'dan yapılan ilk açıklamada, "3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

En az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. İkinci açıklamada ise 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ardından üçüncü açıklama geldi. 4 askerin daha şehit düştüğü, 2'sinin yaralandığı, 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

'DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DEMİŞTİ



Çatışmalarda şehit düşenlerden biri de Adıyamanlı Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (23) oldu. Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ve bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan'a verildi.

Adıyaman'da toprağa verilecek olan Sarıaslan, bölgeye giderken gazetecilere "Düğüne gidiyoruz" demişti.

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