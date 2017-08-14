Gazetecilere bilgilendirme amaçlı Cerattepe gezisi

Madenin güney galerisine gelen dernek temsilcileri ve gazetecilerden oluşan heyet, güvenlik önlemleri nedeniyle kuzey galeriye yönlendirildi.

Kuzey Galeri önünde bir açıklama yapan Artvinliler Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Öztürk, “Artvin sizlerin de gördüğü gibi, Doğu Karadeniz’in bulunmaz güzellikleri içerisinde bir yer. Artvin’in kaderi, 1990’lı yıllarda başlayarak bu maden konusunda devamlı gündemde olan bir yer olması. Var olan değerleri değerlendirme noktasında, yanlış bilgilerle, yanlış hareketlerle insanımızı kutuplaştıracak bir yapı içine düşmesi veya düşürmemiz son derece üzücü. 1995 yılında Artvinliler Hizmet Vakfı ve devamında Yeşil Artvin Derneği’nin bu olaya sahip çıkmasıyla geldiğimiz noktada maalesef 3-4 değişik maden şirketinin değişmesine rağmen önceleri altın madenciliği ile başlayan ifadeler bugün bakır madenine indirilmiş durumda. Ben bir eczacı ve 41 yıllık bir sanayici olarak bu ülkenin değerlerine hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kuzey galeriye giden heyet, görevliler tarafından karşılandı. Güvenlik önlemleri açısından giyilmesi gereken iş tulumlarını, üzerinde şirketin logosu olduğu için giymeyi giymeyi reddeden Yeşil Artvin Derneği ve Artvinliler Hizmet Vakfı mensupları, galeriye girmekten vazgeçti.

Patlamaların çevreyi rahatsız ettiği iddialarını yanıtlayan görevliler, “Buraya has bir şey değil. İş makinesi ile sökemediğiniz kayayı patlayıcıyla patlatırsınız. Dünyada son kullanılan teknoloji kullanılıyor. İş güvenliği açısından en güvenli olan teknoloji kullanılıyor” dedi. Daha sonra yetkililer heyete çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.