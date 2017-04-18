Gazeteciler ve işçiler ölümden döndü

Kentte geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan ve 3 gün devam eden sağanak, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan Üçevler grup köy yolunda büyük hasar oluşturdu. En büyük hasarın oluştuğu merkeze bağı Derecik köyünde ise, Havadorik Deresi’nin taşması sonucu tahrip olan yoldan dolayı köy ve 17 mezrayla ulaşım kesildi. Yağışların etkisini yitirmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarına, Devlet Su İşleri Muş Şube Şefliği ekipleri de dere ıslah çalışmasına başladı.

Heyelan anı kameralara yansıdı

Bölgede yol yapım çalışmaları devam ederken, meydana gelen heyelan kameralara yansıdı. İşçilere çok yakında bir noktada kopan toprak, yolda büyük bir alanı kapladı. İşçiler ve bölgede bulunan gazeteciler büyük tehlike atlattı.

Çalışma yapılan bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Derecik Muhtarı Şefik Öztürk, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelandan dolayı yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Öztürk, "Çarşamba gününden beri meydana gelen sel ve heyelandan dolayı yolumuzda hasar oluştu. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi araçları çalışmakta. İnşallah 4-5 güne kadar yolumuzu ulaşıma açacaklar. 17 mezramız var ve bunlarla şu anda ulaşımımız yok" diye konuştu.

“Yaklaşık 1,5 milyon liralık maddi hasar oluştu”

Yolun ulaşıma kapalı olmasından dolay iş makinesiyle bölgeye giden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk de, çalışmaları yerinde inceledi. Mehmetşah Şentürk, "24 saat boyunca etkili olan sağanak ve karların erimesiyle birlikte taşkınlar oluştu. Bulunduğumuz yol, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağladığı grup köy yolu. Taşkınlardan dolayı yolda ciddi hasarlar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok, ama maddi hasarımız var. Yaklaşık 1,5 milyon liralık maddi hasar oluştu. Çalışmalarımız devam ediyor. 2 gün içerisinde yolu ulaşıma açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.