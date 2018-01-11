Gazeteciler Günü’nde, “cezaevi yolu” göründü!

Gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu, Akit gazetesine gönderdiği bir belge sebebiyle hakkında 2,5 yıllık mahkumiyet kararı verilen Dursun Suna’nın verdiği hukuk mücadelesine değindiği bugünkü yazısında, 20-30 yıl öncesinin Türkiye’sinde yaşanan uygulamaların 2018’in Türkiye’sinde de yaşandığını belirterek ''Balyoz’cular bile, bu ülkede yargılamanın yenilenmesi düzenlemesinden yararlanabiliyor da..Gazetecilik yapmış bir fahri muhabir, niye yararlanamıyor?'' dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Dün bir yandan Çalışan Gazeteciler Günü olması sebebi ile yayınlanan mesajlarda basın hürriyetinin önemi anlatıldı..

Gazetecilerin şeffaf bir toplum için gerekliliği anlatıldı..

Bir yandan da..

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Kaymakamlar Toplantısı”nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmada, yargıda adaletin önemine ilişkin anlatımlarda bulunuldu..

Niğde fahri muhabirimizin 2.5 yıl hapis cezasına mahkum olmasına sebep olan kaymakam da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya katılmış mıdır, bilmiyorum ama..

Tesadüfe bakın ki..

Hem gazeteciler için önemli bir gün..

Hem de, yargının adil karar vermesinin öneminin en üst mevkideki siyasi tarafından anlatıldığı gün..

Dursun Suna bir haberde kullanılan bilgileri, Rahmetli Hasan Karakaya Abi’ye gönderdiği için aldığı 2,5 yıllık mahkumiyetini çekmek üzere, savcılığa gitti..

Savcılığa gitti ama..

Hafta başında verdiği dilekçelerin cevabını da merak ediyordu..

Gerçek bir hukuk devletinde..

Adil bir yönetimde..

Hata sonucu bir mahkumiyet kararı verilmiş olsa bile..

Medyada da haber olduktan sonra..

Bu hata farkedilir ve doğru olan yapılırdı..

Ama Dursun Suna’nın olumlu bir haber ümidi ile gittiği adliyede (...)

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