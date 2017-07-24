Gazeteciler Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

Karabük’te 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 109. Yılı ve Basın Bayramı Karabük Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programla kutlandı. Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ile birlikte “24 Temmuz Basın Bayramı" etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, basının mecrası ne olursa olsun halkın gözü kulağı olduğunu ifade ederek, ”Çelenk sunma törenine katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 24 Temmuz Basından Sansürün kaldırılışının 109. Yıldönümü ve Basın Bayramı. Çok fazla Bayram havasında kutlayamasak da gazetecilerin daha iyi koşullarda çalışması için hep birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Zaman zaman karşılaştığımız baskılar ve imtiyazlara karşı bu mesleği severek yapan tüm gazetecilerin basın bayramını kutluyorum” dedi.

Gece gündüz demeden çalışıyoruz

Gazetecilerin zor şartlar altında gece gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Kaya; "Demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesi için basın özgürlüğüne inancımız tamdır. Basın özgürlüğü içinde herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Gerçekleri araştırma ve yayma, doğru ve gerçek bilgilere ulaşma konusunda zaman zaman sıkıntıya düşsek de gazeteciler görevlerini en iyi şekilde yerine getirme çabasıyla kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerlerine düşen görevi mesai kavramı gözetmeden büyük bir özveri içerisinde yerine getirmektedir" diye konuştu.

Gazetecilerin basın bayramını kutladığını vurgulayan Kaya,"24 Temmuz Basın Bayramımız ve Basından sansürün kaldırılışının 109. Yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Karabük Gazeteciler Cemiyeti üyeleri 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 109. Yıldönümü ve basın bayramı nedeniyle çelenk sunma programının ardından Atatürk Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde günün anısına topluca bir fotoğraf çektirdiler.