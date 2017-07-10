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Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi

23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katılmak için Malatya gelen gazeteciler, Aslantepe Höyüğünü Gezdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından düzenlenen 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katılmak için Malatya gelen gazeteciler Aslantepe Höyüğünü gezdi.Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’nun rehberliğinde Türkiye’deki ilk höyüklerden biri olan Arslantepe’de ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yakın Doğu coğrafyasında dünyanın ilk sanayi başlangıcı kabul edilen yapıları gezen gazeteciler, Arslantepe Höyüğüne hayran kaldıklarını belirtti.

Buldukları her fırsatta Malatya’ya geleceklerini söyleyen gazeteciler gezide kendilerine rehberlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’na teşekkür etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21
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