Gazeteci yazar Okay Gönensin hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Okay Gönensin vefat etti.



1950 doğumlu olan Okay Gönensin'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

1975 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başlayan Gönensin, bu gazetede yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden ayrılan Gönensin, Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Daha sonra aynı grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başlayan Gönensin, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Gönensin daha sonra Vatan gazetesine geçti ve burada köşe yazarlığına yaptı.