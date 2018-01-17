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Dursun Suna kararına tepkiler çığ gibi!

'Gazetecilik' yaptığı için hapse atılan Dursun Suna'ya destek çığ gibi büyüyor. Yazar Yakup Köse bugün ''Dursun Suna’ya özgürlük'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
Dursun Suna kararına tepkiler çığ gibi!

Sadece gazetecilik görevini yerine getirdiği için ‘özel hayatı ihlal ettiği’ gerekçesiyle mahkemece tutuklanan Dursun Suna hakkında Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı yaygarası koparan çevrelerin ağızlarını dahi açmaması bir kez daha ikiyüzlü olduklarını ortaya koydu. Gazetecilik görevinin gerektirdiği şekilde haber değeri taşıyan bir belgeyi Yeni Akit gazetesine gönderdiği için mahkum edilen Dursun Suna hakkında Star gazetesi yazarı Yakup Köse bugün bir yazı kaleme aldı.

İşte Köse’nin ''Gazeteci Dursun Suna’ya özgürlük'' başlıklı bugünkü yazısından o bölüm;

''Bir gazeteci, gazetecilik yaptığı için geçtiğimiz hafta tutuklanıp cezaevine kondu. İsmi, Dursun Suna. Niğde’de gazetecilik yapıyor. 2013 senesinde Yeni Akit gazetesine, dönemin Bor Kaymakamı (Şu an Karaman Vali Yardımcısı) Muammer Balcı’nın görevine yakışmayacak bir yaşantı sürdüğüne dair haber gönderiyor. Haberi fotoğraflarla da besliyor. Fotoğraflarda Balcı’nın kadınlarla çekilmiş görüntüleri var. Gizli çekim değil. Muammer Balcı ve kadınlar objektife poz vermişler. Balcı’nın uygunsuz pozlar verdiği kadınlar arasında evli hanımlar da var!

Dursun Suna’nın gönderdiği haber üzerine merhum Hasan Karakaya, “Halkla iç içe olun... Ama bu kadar da değil!” başlığıyla Muammer Balcı’nın Bor’daki marifetlerini eleştiren bir yazı yazıyor. Balcı da bu yazı üzerine savcılığa, “özel hayatın gizliliğini ihlal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuyor. Bu arada hakkında açılan soruşturmada Balcı kınama cezası alır ve siciline işlenir ama ne hikmetse bir süre sonra vali yardımcısı yapılır; hem de müftülükten sorumlu vali yardımcısı!..

Balcı’nın şikâyeti üzerine açılan davada Bor Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimesi Hilal Sanioğlu Akca gazeteci Dursun Suna hakkında, 2 yıl 6 ay hapis cezası verir. Yargıtay’ın geçtiğimiz Aralık ayında cezayı onamasıyla da Suna cezaevine girer.

Dursun Suna, gazetecilik adı altında vatan satanlardan olmadığından hapse girmesi gündem olmadı. O, dünyanın herhangi bir yerinde gazetecilik faaliyeti olarak nitelendirilecek bir haber sebebiyle cezaevine gönderildi. Suna’nın yaptığı haber minvalinde hemen hemen her gün 28 Şubat medya artıkları haber yapıyor ama bırakın haklarında soruşturma açılması, şakşakçı bürokratlar üzerinden istediklerini linç edebiliyorlar.

Hâsılı kelâm, uzunca bir zamanın ardından cezaevine, gazetecilik yaptığı için bir gazeteci girdi! Basın örgütlerinden henüz bir ses çıkmadı, çıkmaz da; çünkü Suna vatan satmadı, gazetecilik yaptı!..''

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
  1. Dursun Suna
  2. Yakup Köse
    Bugünkü Akit

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