‘Gazete’ değil; terör bülteni! Bakın bu kez kime sahip çıktılar

Mahkeme kararı ile terörist olduğu kesinleşen bir Genel Yayın Yönetmenine sahip olan ve Türkiye karşısında faaliyet gösteren terör örgütleri ile birlikte iş tutan Cumhuriyet paçavrası bugün yine bir skandala imza attı.

17-25 Aralık’ta kamu gücü ile ülke yönetimine göz diken, 15 Temmuz’daki kalleş girişimle topyekun tüm yurdu işgale kalkışan FETÖ başta olmak üzere PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü üstlenen Cumhuriyet paçavrası bu kez de ajanlara sahip çıktı.

Büyükada’da ülkede kaos çıkarma planları yaparken suçüstü yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan ajanların tutuklanmasına karşı koyan malum gazete ‘İnsanlık örgütü’ başlığını kullandı.

Gözaltına alınan 10 ajanı masummuş gibi göstermeye çalışan terör bülteni “Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan 6’sı tutuklandı” ifadelerine yer verdi.

Ancak gazete 10 kişinin orada ne amaçla toplantı yaptığını, hangi konuları masaya yatırdığını gündeme getirmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gazetenin bu bilindik tavrına vatandaşlar da sessiz kalamadı. Sosyal medya üzerinden birçok tepki alan algı operasyonuna yönelik ‘Orada hangi amaçla toplandılar’ soruları da beraberinde geldi. Bazı vatandaşlar ise ‘Gizemli toplantılar, kimsenin bilmediği konular ve ‘insan hakları savunucusu’ heyt bee…’ ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi.

MERKEL HADDİNİ AŞMIŞTI!

Teröristlere sahip çıkan Almanya’nın Başbakanı Angele Merkel, haddini aşarak tutuklanan Alman ajanın serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: yeniakit.com.tr