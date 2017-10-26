Gaza basmadan eşinizi, aşınızı, işinizi düşünün

Trafik kazalarında her gün ortalama 20 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye genelinde yılın ilk 9 ayında meydana gelen 306 bin 813 trafik kazasında, 2 bin 722 kişi yaşamını yitirdi, 232 bin 310 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik istatistiklerine göre, ülke genelinde 1 Ocak-30 Eylül 2017 tarihlerinde meydana gelen 306 bin 813 trafik kazasının 238 bin 819’u yerleşim yeri sınırlarında oldu.

Kayıtlarda ‘yandan çarpma’, ‘yayaya çarpma’, ‘yoldan çıkma’, ‘arkadan çarpma’ ve ‘devrilme, savrulma, takla’ şeklindeki kazalar öne çıktı.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarının 64 bin 985’ine tek, 64 bin 777’sine iki ve 8 bin 319’una ise ikiden fazla araç karıştı.

SÜRÜCÜ HATALARI

Yılbaşından itibaren meydana gelen trafik kazalarından 144 bin 679’u, sürücü hatalarından kaynaklandı. Kazaların 13 bin 329’una yayalar, bin 216’sına yollar, 873’üne araçlar ve 634’üne ise yolcular neden oldu.

Sürücü kusurlarında ilk sırayı 56 bin 315 kayıtla ‘araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak’ aldı. Bunu 18 bin 717 kayıtla ‘kavşak, geçiş önceliğine uymamak’ ve 12 bin 703 kayıtla ‘manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak’ takip etti.

222 BİN 56 ARAÇ KARIŞTI

Yılın 9 ayındaki kazalara toplam 222 bin 56 araç karıştı. Bunların 116 bin 864’ünün otomobil, 34 bin 510’unun kamyonet, 32 bin 218’inin motosiklet, 6 bin 494’ünün minibüs, 6 bin 10’unun kamyon olduğu tespit edildi. 25 bin 960’ının ise bunların dışındaki araçlar olduğu kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en fazla ölüm 151 kişiyle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 136 kişiyle Ankara ve 131 kişiyle İzmir takip etti. 2017’nin ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda ölümün yaşanmadığı tek il ise Tunceli oldu.

Sadece geçen yıl 7 bin 300 kişinin yaşamına mal olan trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan sosyoekonomik zarar 38.9 milyar lira olarak hesaplandı.

CEZALAR 2 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Yılbaşından bu yana sürücülere, araçlara ve yayalara uygulanan trafik cezalarının toplamı da 1 milyar 971 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde araç plakalarına 1 milyar 149 milyon 233 bin lira, sürücülere 820 milyon 260 bin lira, yolculara 1 milyon 322 bin 410 lira ve yayalara 332 bin lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince alkollü araç kullanan 80 bin 578, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 936 ve 5 kez hız limitini aşan 146 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu dönemde 774 bin 65 araç da trafikten men edildi.

KAZALARIN ÇOĞU 14.00-20.00 SAATLERİNDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’nda açıklanan bir analize göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları hafta sonunda artış gösterdi. Son 10 yılda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 15’i cumartesi, yüzde 14.8’i cuma, yüzde 14.5’i pazar günleri meydana geldi. Analize göre öğleden sonra artış görülen kazaların çoğu 14.00-20.00 saatlerinde oldu. En az kaza yapılan saatler ise 04.00 ile 05.59 olarak kaydedildi. Kazaların yüzde 89.1’i açık, yüzde 7.7’si ise yağmurlu havada gerçekleşti.

22 MİLYON TAŞIT TRAFİKTE

Yılın 8 aylık döneminde trafiğe kayıtlı 21 milyon 863 bin 854 motorlu taşıt bulunuyor. Sürücü sayısının 28 milyon 740 bin 383’e ulaştığı Türkiye’de, her 3.6 kişiye bir araç düşüyor. Yolcu taşımacılığının yüzde 89.2’si karayoluyla yapılıyor. Bu oran havayolunda yüzde 9.1, demiryolunda yüzde 1.1, denizyolunda ise yüzde 0.6.

VAHİM TABLO

Trafik kazalarında olay yerinde ölen sayısı kadar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi var. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner’in işaret ettiği geçmiş yıllardaki kaza sonrası ölümleri gösteren tablo, son derece vahim. Güner, “Bu olumsuz gidişi frenlemek, sadece denetim ve ceza ile değil ve fakat sürücülerin, yolcuların ve yayaların özverileri, bilinçli davranmaları ve trafik kurallarına tam uymaları ile mümkün” dedi.