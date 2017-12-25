Gaz pedalı takılan otobüs, 9 araca çarparak durdu

Kaza, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde toplu ulaşım hizmeti veren 63 AG 968 plakalı belediye otobüsünün şoförü, durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti.

Bir süre sonra gaz pedalı takılı kalan otobüsü durdurmaya çalışan ismi öğrenilemeyen sürücü, başarılı olamayınca yol kenarında park halindeki araçlara çarparak, ilerledi.

Kazada otobüsün sürüklediği 9 araçtan biri fırına girerken, diğer otomobiller ise kaldırmadaki elektrik panosuna ve otobüs durağına çıktı. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşamasına neden olan kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yetkililerin ilk incelemesinde, otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.

Otobüs şoförü, polise verdiği ilk ifadesinde, yolcuların bir kısmını durakta indirdikten sonra hareket ettiğini; ancak otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu çevredekilere çarpmamak için yol kenarında park halindeki araçlara çarptığını ve böyle durabildiğini söyledi. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.