Gaz depolamada çağı yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de açılan doğalgaz tesisleri için, “Milli iletim şebekemize günde 20 milyon metreküpe kadar gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis, hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır” dedi. İzmir’in Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Türkiye’nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU-Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Egegaz’ın depolama kapasite artış yatırımları hizmete girdi.

ALTI AYDA TAMAMLANDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, şirket yetkilileriyle enerji sektörü temsilcileri ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, projenin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve firmalara teşekkürlerini iletti.

LNG depolama ve gazlaştırma terminalinin 6 ay gibi kısa sürede hizmete alınmasını çok önemli gördüğünü belirten Erdoğan, enerji alanında Türkiye’nin hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahı özelliğinin güçlenmesi sebebiyle sürekli yeni yatırımlara ve projelere ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin büyüdükçe ve geliştikçe, üretimi, ihracatı ve istihdamı arttıkça enerji talebinin de artacağına işaret etti.

‘TEDARİKTE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ ŞART’

Türkiye’nin son 10 yılda büyüme hızıyla enerji tüketim oranının aşağı yukarı aynı oranda arttığını ifade eden Erdoğan, “Geçtiğimiz 14 yıla baktığımızda bu yılki ortalama enerji tüketimimizin 2002 yılının iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Talepteki bu artışı karşılamak için bir yandan kendi kaynaklarımızı en azami şekilde değerlendirirken, diğer yandan da alternatif enerji kaynaklarını harekete geçiriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın, bugün Türkiye’nin en önemli enerji kaynağı durumunda bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Elektrik üretimimizin neredeyse yarısını ve özellikle şehirlerimizdeki ısınma ihtiyacımızın önemli bir bölümünü doğalgazdan karşılıyoruz. Çevre kirliliğine yol açmaması ve ekonomik olmasıyla öne çıkan doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Yakın zamanda yaşadığımız kimi hadiselerin de teyit ettiği gibi doğalgaz tedarikimizde kaynak çeşitliliğine gitmemiz şarttır.

Doğalgazın sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş ve dolayısıyla depolaması kolaylaştırılmış hali olan LNG, bu bakımdan önemli bir imkandır. Türkiye, LNG ithalatında dünyada 8. sırada bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda doğalgaz ticaretimizdeki dengeyi daha sağlıklı şekilde kurmak için LNG yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor.”

İHTİYACIN YÜZDE 10’UNU KARŞILIYOR

Bugün açılışı yapılan Etki Limanı yüzer LNG depolama ve gazlaştırma terminalinin, tek başına ülkenin doğalgaz ihtiyacının neredeyse onda birine karşılık gelen bir arz imkanı sağladığını bildiren Erdoğan, “Milli iletim şebekemize günde 20 milyon metreküpe kadar gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis, hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır. Sadece Aliağa’da değil yeri gelecek belki Akdeniz’e gidecek. Nerede bir sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya gidebilecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan bugün de kapasite artışını sağlayan tesisleri hizmete alınan Egegaz’a ilave olarak, yeni şirketlerin de LNG konusunda yatırım hazırlığında olduğunu aktardı. Türkiye olarak tüm LNG kaynakları gibi doğalgazda da ne kadar arz eşitliği sağlanabilirse o kadar güvende hissedilebileceğini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla yeni yatırım hazırlıklarının memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Erdoğan, projede emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkürler ederek, bu işlerin ancak ekip çalışmasıyla olabildiğini kaydetti .

‘ENERJİ GÜCÜMÜZ 3 KAT ARTTI’

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında, “Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. 78 bin 500 megavat güce ulaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları gücümüzü de 3 kat artırarak 33 bin megavata yükselttik. 125 bin kilometrelik hatta sahibiz. Her iki projenin doğalgaz üretiminde yaşanan değişimler ve dalgalanmalara karşı emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum. Doğalgaz ihtiyacımızın yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmamış olacak” dedi.