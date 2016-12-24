Cloudflare

Gaz depolamada çağı yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de açılışını gerçekleştirdi çağın en modern LNG tesis için “Bu tesis, hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacak” dedi

Gaz depolamada çağı yakaladık
Eklenme: 24 Aralık 2016, 05:46
Bu haber 740 kez okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de açılan doğalgaz tesisleri için, “Milli iletim şebekemize günde 20 milyon metreküpe kadar gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis, hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır” dedi. İzmir’in Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Türkiye’nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU-Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Egegaz’ın depolama kapasite artış yatırımları hizmete girdi.

ALTI AYDA TAMAMLANDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, şirket yetkilileriyle enerji sektörü temsilcileri ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, projenin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve firmalara teşekkürlerini iletti.

LNG depolama ve gazlaştırma terminalinin 6 ay gibi kısa sürede hizmete alınmasını çok önemli gördüğünü belirten Erdoğan, enerji alanında Türkiye’nin hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahı özelliğinin güçlenmesi sebebiyle sürekli yeni yatırımlara ve projelere ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin büyüdükçe ve geliştikçe, üretimi, ihracatı ve istihdamı arttıkça enerji talebinin de artacağına işaret etti.

‘TEDARİKTE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ ŞART’

Türkiye’nin son 10 yılda büyüme hızıyla enerji tüketim oranının aşağı yukarı aynı oranda arttığını ifade eden Erdoğan, “Geçtiğimiz 14 yıla baktığımızda bu yılki ortalama enerji tüketimimizin 2002 yılının iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Talepteki bu artışı karşılamak için bir yandan kendi kaynaklarımızı en azami şekilde değerlendirirken, diğer yandan da alternatif enerji kaynaklarını harekete geçiriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın, bugün Türkiye’nin en önemli enerji kaynağı durumunda bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Elektrik üretimimizin neredeyse yarısını ve özellikle şehirlerimizdeki ısınma ihtiyacımızın önemli bir bölümünü doğalgazdan karşılıyoruz. Çevre kirliliğine yol açmaması ve ekonomik olmasıyla öne çıkan doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Yakın zamanda yaşadığımız kimi hadiselerin de teyit ettiği gibi doğalgaz tedarikimizde kaynak çeşitliliğine gitmemiz şarttır.

Doğalgazın sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş ve dolayısıyla depolaması kolaylaştırılmış hali olan LNG, bu bakımdan önemli bir imkandır. Türkiye, LNG ithalatında dünyada 8. sırada bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda doğalgaz ticaretimizdeki dengeyi daha sağlıklı şekilde kurmak için LNG yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor.”

İHTİYACIN YÜZDE 10’UNU KARŞILIYOR

Bugün açılışı yapılan Etki Limanı yüzer LNG depolama ve gazlaştırma terminalinin, tek başına ülkenin doğalgaz ihtiyacının neredeyse onda birine karşılık gelen bir arz imkanı sağladığını bildiren Erdoğan, “Milli iletim şebekemize günde 20 milyon metreküpe kadar gazlaştırılmış LNG gönderme kapasitesi olan bu tesis, hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır. Sadece Aliağa’da değil yeri gelecek belki Akdeniz’e gidecek. Nerede bir sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya gidebilecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan bugün de kapasite artışını sağlayan tesisleri hizmete alınan Egegaz’a ilave olarak, yeni şirketlerin de LNG konusunda yatırım hazırlığında olduğunu aktardı. Türkiye olarak tüm LNG kaynakları gibi doğalgazda da ne kadar arz eşitliği sağlanabilirse o kadar güvende hissedilebileceğini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla yeni yatırım hazırlıklarının memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Erdoğan, projede emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkürler ederek, bu işlerin ancak ekip çalışmasıyla olabildiğini kaydetti .

‘ENERJİ GÜCÜMÜZ 3 KAT ARTTI’

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında, “Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. 78 bin 500 megavat güce ulaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları gücümüzü de 3 kat artırarak 33 bin megavata yükselttik. 125 bin kilometrelik hatta sahibiz. Her iki projenin doğalgaz üretiminde yaşanan değişimler ve dalgalanmalara karşı emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum. Doğalgaz ihtiyacımızın yoğun olduğu dönemlerde arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmamış olacak” dedi.

 

 
EtiketlerGaz depolamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİzmir
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…

DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldüDAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında EL Bab'ta 68 teröristin öldürüldüğünü…