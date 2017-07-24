Gayt: Kudüs kırmızı çizgimiz

Kahire merkezli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birliği’nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır” denildi. Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı planlarını kınayarak, “Kudüs kırmızı çizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. İsrail hükümeti ateşle oynuyor. İsrail, İslam ve Arap aleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor” diye konuştu.

DÖRTLÜ KINAMA

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Rusya ve ABD’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Kudüs’te gerginliğin azaltılmasını ve Mescid-i Aksa’da mevcut statünün korunmasını istedi. Grup adına yapılan ortak açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan şiddet olayları ve artan gerginlikten büyük endişe duyulduğu belirtildi. “Terör eylemlerini kınıyor, şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybeden masumlar için üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresindeki hassasiyetin farkında olunduğu vurgulanarak, tüm taraflara provokasyon ve gerginliği artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.