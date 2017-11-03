Gayrimenkulde kadın liderler Mentor-Menti Programı başvuruları başlıyor

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları, sektör kadınlarının 36 yaşında genç bir profile sahip, yüksek düzeyde eğitimli ve üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazır olduklarını ortaya çıkarmıştı. Sektör çalışanı kadınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını ifade eden Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu, ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nı yaptırmamızdaki amaç, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlarımızın profilini çizmek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek ve yol haritamızı çıkarmaktı. Artık kadınlarımızın neye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz: Onlar sektöre liderlik etmeye hazırlar. Biz de platform üyesi iş kadınları olarak üzerimize düşen bu sorumluluğu, onlara kendi deneyimlerimizi aktaracağımız bir Mentorluk Programı başlatarak yerine getirmeye başlıyoruz. Aynı zamanda, sektörümüzde faliyet gösteren şirketlerin üst yönetiminde kadın sayısını ve etkinliğini arttırmayı hedefleyen ‘Yönetim Kurulunda Kadın’; sektörün diğer paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmayı hedefleyen ‘Dış İlişkiler’ gibi çalışma gruplarımız da projeler üretmek için yoğun bir hazırlık içerisindeler. Kadınlarımız iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalı. Gelişen, büyüyen Türkiyemizde, kadın yöneticilerin sayısının çok daha fazla olması gerekiyor.” dedi.

Mentorluk Programı, Sektörde Kadın İstihdamını Arttırmayı Amaçlıyor…

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, gayrimenkul sektöründe kadın çalışanlara yönelik menti programı başlattı. Programa; sektörde kariyerini geliştirmek isteyen, mesleğe ara verip dönmek isteyen veya kendi işini kurmak isteyen kadın çalışanlar başvurabiliyor. Menti başvuruları 23 Ekim – 03 Kasım 2017 tarihleri arasında https://www.dijitmo.net/form/ adresi üzerinden yapılabiliyor.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında seçilen menti adayları, 6 ay süre ile devam edecek programa katılmaya hak kazanmış olacaklar. Program, sektörde çalışan kadınların varlığını ve etkinliğini arttırarak, iş yaşamlarında seslerini daha çok duyurmaları, çeşitli iş ortamlarında daha yoğun temsil edilmeleri ve kendi hayatlarının liderleri olmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Üyeleri: Ayla Heyfegil (Servotel), Ayşe Hasol Erktin (Has Mimarlık), Banu Vargı Tümay (MV Holding), Buket Hayretci (Aareal Bank), Burçin Sezen (Aşçıoğlu), Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan (Nurol GYO), Didem Erendil (Circle Real Estate Consulting), Didem Muslu (Servotel), Duygu Merzifonluoğlu (PwC), Elvan Oktar (ERA Research & Consultancy), Eser Özbay (Bilgili Holding), Fatma Çelenk (Soyak Holding), Füsun Yılmaz Phillipson(FYP), Gülfem Tandoğan (İş GYO), Güniz Çelen (Çelen & Çelen), Harika Uyanık (ARUP), Melda Bayraktaroğlu(Servotel), Neşecan Çekici (Epos), Nil Yıldızalp (ADA PR), Av.Pınar Ersin Kollu (İş GYO), Şenay Azak-Matt (Aareal Bank), Sevda Alkan (Sabancı Üniversitesi), Sira Kazancıoğlu (Cushman & Wakefield), Sinem Tekin (GYODER). İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Hakkında

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun tohumları Mayıs 2016’da ULI Türkiye’nin düzenlediği Gayrimenkulde Kadın Girişimi etkinliğinde atıldı. Güniz Çelen ile ULI Türkiye Başkanı AyşeHasol Erktin’in fikir anneliğiyle ivme kazanan platform, resmi olarak 08 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde faaliyete geçti. Av.Pınar Ersin Kollu başkanlığında 20 kişilik Danışma Kurulu’ndan oluşanPlatform, kısa ve uzun vadede gayrimenkul sektörünün her alanındaki kadın çalışanların ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek amacıyla kadın çalışanlara özgü istatistiklerin oluşturulmasını ve raporların hazırlanmasını, alanında deneyimli kadın yöneticilerin meslek hayatına henüz başlayan kadın çalışanlara rehber olabilecekleri bir Mentorluk Programı başlatılmasını, sektörde kadın görünürlüğünü artırmak üzere paneller, konferanslar düzenlemek kaydıyla tüm platformlarda kadınların temsiline yer verilmesini ve periyodik toplantılarla ve genel katılımlı çalıştaylarla duyarlılığın ve ortak akıl çalışmalarının gündemde tutulmasını hedefliyor.