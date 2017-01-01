Gayrimenkul sektörüne yarımadayı satın alarak girdi

Ağırlıkla enerji ve petrol alanındaki faaliyetleri ile tanınan Aksoy Holding, gayrimenkule içinde 75 lüks villa, 50 süit odalı butik oteli olan Epique Island projesiyle girdi.

Bodrum’un Yalıkavak Bölgesi Tilkicik Körfezi’nde yer alan 12,6 hektarlık yarımadayı satın alarak gayrimenkuldeki ilk yatırımını gerçekleştiren holding, yatırım değeri 200 milyon dolar olan Epique Island projesi için 5 mimarlık ofisiyle çalışıyor. Aydınlatma için dahi danışmanlık hizmeti alan Aksoy Holding, az katlı bu proje için dünyada sadece sofistike villa ve açık hava yaşamı üzerine çalışan Güney Afrikalı mimarlık firması Saota ile anlaştı.

Holding olarak kendilerine ikinci bir büyüme alanı olarak turizm ve gayrimenkulü belirlediklerini anlatan Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, “Gayrimenkulde en önemli unsur lokasyon ve iyi bir lokasyonunuz varsa konut yatırımı yapmanın anlamı var. Türkiye’de ise nereye yatırım yapılır denildiğin de ise akla İstanbul ve Bodrum geliyor. İstanbul’da zaten boğaz hattında yer alan Conrad otelimizi yenileyerek yaptık. Dolayısıyla Bodrum’da karayla sınırlı bağlantısı olan yarımada çıkınca gayrimenkul ve turizm yatırımı yapma kararı aldık” diye konuştu.

Yalıkavak’ın artık Bodrum’un yükselen bölgelerinden biri olduğunu anlatan Aksoy, “Tilkici Koyu’nda araziyi alınca villa, otel ve marina karmasından oluşan Epique Island projesine karar verdik” dedi. Türkiye’de en çok tercih edilen üst seğment A plus, plus projesi olmayı amaçladıklarını aktaran Aksoy sektördeki hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Bu amaçla sürekli proje yapmaktan çok adından söz ettiren proje yapmak istiyoruz. Yani bir yerde oluşan müşterilerin bizim projeleri arayacağı takip edeceği işler yapmayı hedefliyoruz.”

'Maldivlerin ortamını sunduk'

Epique Island markasıyla ilgili başladıkları süreci Epique Bosporus olarak sürdürme gibi bir hayali olduğunu aktaran Batu Aksoy, “Hedefim belli bir seğmentte rüya evler yaratmak ve bunları geliştirmek. Tabiki rüya evin yanı sıra rüya yaşamlar gibi bir mottomuz olacak. Yani ev sahiplerinin hayallerini süsleyen yeşil, doğa ve deniz gibi imkanları da sunmak istiyoruz. Epique Island'da bunları ve teknesini bağlayacak bir marina sunuyoruz. Akşam üstü spa’sına gidecek, bir otelin barına gidip oradan güneşin batışını izleyebilecek. Yarımada olması nedeniyle kara bağlantısı sayesinde çevredeki büyük marketlere 2 dakika içinde ulaşabiliyor iken üç tarafından ise sanki Maldivler’deymiş gibi ortam sağlanacak” dedi.

Villaların içinde şelale geçiyor

Büyüklükleri 481 ile 706 metrekare arasında değişen 10 farklı tipte 75 adet villanın olduğu projede villaların 20 adetinin satıldığını aktaran Aksoy, projede fiyatların ise 2.3 milyon euro ile 6 milyon euro arasında olduğunu belirtti.

İçinde şelale geçen projenin yaz-kış yaşanacak şekilde yapıldığını ifade eden Aksoy, “Projede yerden ısıtma sistemi uyguladık. Her villada sıcak havuzlar var. Deniz suyu arıtılarak peyzaj ve lavolarda kullanılıyor. Projenin peyzajında ve içinde ise kazıdan çıkan taşların yanı sıra ve başka bölgelerden getirilen doğal taşlar kullanıyoruz. Tavandan dahi aydınlatma olan projedeki villalarımızın içine şelale de koyduk ” dedi.

Bölgede inşaat sezonun kısa olmasında dolayı projeyi 2018’in yazına yetiştirmeyi planladıklarını anlatan Aksoy, dünyaca ünlü bir işletmecinin işleteceği oteli ise 2020 yılında açacaklarını söyledi. Aksoy, adayı satın aldıklarında 44 adet çalılık bulunduğunu kendilerinin ise adaya 2 bin ağaç diktiklerini kaydetti.

İstanbul’daki ofisle projeyi 360 derece gezdiriyor

Projenin satışı için Aksoy Holding’in Maslak’ta bulunan merkezinde satış ofisi hazırlandı. Proje için hazırlanan özel bir oda ile Epique Island 360 derece sanal olarak gezdiriliyor.“ Yalınayak Lüks” mottosuyla 2018 yazında yaşamın başlayacağı Epique Island, etkinlik ve organizasyon alanında dünyanın en saygın ödüllerinden EuBea’da (European Best Event Awards) “Açılış/Kutlama Etkinlikleri Kategorisinde” Gümüş Fil Ödülü’nü aldı.

Conrad Oteli'ni 200 milyon dolara yeniledi

Aksoy, Holding, turizmdeki amiral gemisi olarak nitelediği Conrad Oteli'nin yenilenmesi için 200 milyon dolar harcama yaptı.

Batu Aksoy, "Otele sadece son 3-4 yıl içinde ortaklık paylarının alınması ve baştan sona yenilenmesi için toplam 200 milyon dolar yatırım yaptık. Bu oranın 70 milyon dolarını renovasyona harcadık" dedi. Aksoy, oteli ilk olarak 1992 yılında açtıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Biz açıldığımızda İstanbul’da 5 yıldızlı otel sayısı 5 adet idi. Şimdi gelinen noktada bu rakam 100 adeti geçti. Biz de bu yatırımla kalitemizi daha iyi konuma getirdik.”