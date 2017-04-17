Gayrimenkul sektöründen referandum değerlendirmesi!

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, referandumda halk tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanacak siyasi istikrarın ekonomi ve yatırımları hızlandıracağını, sektörü de canlandıracağını bildirdi.

Özyurtlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "Siyası istikrarla özellikle gayrimenkul sektörü, büyük ölçüde rahatlayacaktır. Yabancı yatırımcılar başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından da ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ERTELENEN YATIRIMLAR HAYATA GEÇECEK"

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da "Seçim sonuçlarıyla birlikte ertelenen yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Siyasi istikrarla gelecek yeni yatırımlar Türk ekonomisine rahat bir nefes aldıracaktır." dedi.

"ARTIK DAHA CESUR ADIMLAR ATILACAK"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise "Türk yatırımcısı, artık çok daha rahat cesur adımlar atarak yatırımlarını gayrimenkule yapacaktır. Siyasal istikrar noktasında bir sorunu olmayan Türkiye, artık sadece ekonomik gelişmelere kilitlenecektir. Böylelikle Türk ekonomisinin belkemiği olan gayrimenkul sektörü, siyasi istikrarla birlikte gücüne güç katacaktır." yorumunu yaptı.

"EKONOMİ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Denge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayram da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle daha güçlü bir Türkiye'nin adımları da atıldı. Gelecek siyasi istikrarla Türkiye ekonomisinin büyük yatırımlara imza atacağına inancımız tamdır. Bir süredir ertelenen yatırımların seçimlerin tamamlanmasıyla hayata geçeceğine inanıyoruz. Artık Türk ekonomisi rahat bir nefes alacaktır. Seçim dönemini geride bırakan ülkemiz, bugün itibarıyla önüne bakacak, daha refah bir ekonominin arayışı içine girecektir."