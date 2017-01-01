Gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi zayıfladı

Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan ‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi’ ve ‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi’ 2017 yılı 4. çeyrek dönem sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi azaldı.

Güven Endeksi değeri, 2017 yılı 4. çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre yüzde 21 azalışla 86 (Kısmen Kötümser) olarak ölçüldü. Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, geçen çeyrek döneme göre yüzde 12 azalışla 92 (Kısmen Kötümser) olarak kaydedildi.

Sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO’su Kerim Bertrand, “Son dönem çeyrek raporlarını incelediğimizde, 4. çeyrek döneminde 86 olarak ölçülen Güven Endeksi’nin, son bir yılın ortalaması 92.6’nın altında kaldığını görüyoruz. Endeks değerinin 100’ün üzerinde çıkmasının sektöre duyulan güvenin olumlu olarak değerlendirildiği Güven Endeksi’nde 6.6 puanlık bir gerileme daha söz konusu. Aynı dönem 92 olarak ölçülen Fiyat Beklenti Endeksi ise son bir yılın ortalaması 92.8’in çok az altında kaldı. ‘Kısmen İyimser’den ‘Kısmen Kötümser’e gerileyen Endekslere göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin azaldığını söyleyebiliriz” dedi.