Gaynuddin: 29 Aralık tarihe kanlı savaşın bittiği gün olarak geçecek

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes için "Rusya Müslümanları olarak Astana'da yapılacak görüşmelerin başarısı ve Suriye krizinin çözümü için dua edeceğiz." dedi.



Gaynuddin, yaptığı açıklamada, Suriye'deki ateşkes mutabakatını desteklediğini belirterek barış için önemli bir adım atıldığını dile getirdi.



Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, "29 Aralık, ders kitaplarına yıllardır acı çeken Suriye'de acımasız ve kanlı iç savaşı durdurmak için tarihi bir fırsatın yakaladığı gün olarak geçecek. Rusya Müslümanları olarak Astana'daki görüşmelerin başarısı ve Suriye krizinin çözümü için dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) başladı.



Ankara ve Moskova, 13 Aralık'ta Halep kent merkezinin doğusunda ateşkes ve yerel nüfusun tahliye edilmesi için anlaşmıştı. 22 Aralık'ta sona eren tahliye sürecinin ardından, iki ülke ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri plan üzerinde mutabakat sağlamıştı.



Ateşkesin uygulanmasının başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.



