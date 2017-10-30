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‘Gaybubet evleri’ne şok baskın… Çok sayıda kişi yakalanmıştı… Yeni gelişme

Afyonkarahisar’da, FETÖ “gaybubet evleri” yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kadın 33 kişiden, 27’si tutuklandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 23:18
‘Gaybubet evleri’ne şok baskın… Çok sayıda kişi yakalanmıştı… Yeni gelişme

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kentte bir çok adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından baskın yapılmış, ve 10'u kadın, 33 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün “gaybubet evlerine” yönelik yapıldığı öne sürülen operasyonda aralarında ihraç olan hakim ve asker ile birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu şahıslardan 27’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 23:18
  1. Afyonkarahisar
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